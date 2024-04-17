الأخضر “الأولمبي” يستهل كأس آسيا برباعية في طاجيكستان

حقق المنتخب الوطني السعودي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الطاجيكي بنتيجة 4/2، في المباراة التي جمعت الطرفين في الجولة الأولى من منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة في قطر، والمؤهلة لدورة باريس 2024.
ويلعب الأخضر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم معه كل من منتخبات طاجيكستان و تايلاند و العراق.
واعتلى الأخضر الأولمبي المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب التايلاندي، والذي انتصر اليوم على نظيره العراقي بهدفين دون رد.
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني الأولمبي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ريان حامد الهدف الأول مع الدقيقة 17 قبل أن يدرك المنتخب الطاجيكي التعادل بواسطة خايلوف مع الدقيقة 23، وأعاد هيثم عسيري التقدم للأخضر مع الدقيقة الثامنة من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وفي الشوط الثاني عزز أيمن يحيى من تقدم الأخضر الأولمبي بهدفين في الدقيقتين 55 و 61، قبل أن يقلص المنافس النتيجة مع الدقيقة 66 عن طريق روستام سويروف، ليتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 4/2. وفق “سبورت 24”.
ويلعب الأخضر مباراة الجولة الثانية أمام منتخب تايلاند في السادسة والنصف من مساء الجمعة المقبل.