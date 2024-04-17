الأهلي يرفع وتيرة الاعداد لـ”الكلاسيكو” رغم أنباء التأجيل

في الوقت الذي يترقب النادي الأهلي، قرار إدارة لجنة المسابقات حيال تأجيل مواجهة الفريق امام الهلال المقررة الجمعة المقبلة من عدمها لحساب الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، رفع الألماني ماتياس يايسله من وتيرة الاعداد لـ”الكلاسيكو” بتدريبات منوعة فنية وتكتيكية، اليوم (الثلاثاء) بعد وقوفه على جاهزية للاعبيه البدنية.
وكانت انباء تناولت عن توجه لجنة المسابقات لإعادة جدولة المواجهات المنتظرة للجولة بعد تقدم الهلال بطلب جديد لتأجيل المواجهة اثر تسبب الظروف المناخية في تأجيل مواجهته امام العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، “الأربعاء” بدلاً من الثلاثاء على ملعب هزاع بن زايد في الامارات.
وطرح النادي الأهلي، الإثنين، تذاكر مواجهة الكلاسيكو التي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، حيث شهدت اقبالاً جماهيري كبير ساهم في بيع اكثر من 40 الف تذكرة خلال ساعات قليلة.
وقسم الألماني يايسله، الثلاثاء، لاعبي الفريق لمجموعتين خاضت مناورة كروية طبق من خلالها عدد من الجمل التكتيكية والتي شهدت عودة محمد المجحد بعد تجاوزه الإصابة الى جانب الإيفواري فرانك كيسيه البرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي آلان سانت ماكسيمان. وفق “سبورت 24”.
ويطمح الأهلي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للعودة لجادة الانتصارات عقب تعثره في الجولة الماضية بتعادل الإيجابي مع الوحدة، وذلك للمحافظة على مركز متقدم في سلم ترتيب الدوري، حيث يقبع في المركز الثالث بـ52 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الوصيف النصر، في الوقت الذي يحتل الهلال الصدارة بـ77 نقطة.