الاتحاد يفتح ملف الاعداد لموقعة “الحزم”

فتح الارجنتيني مارسيلو غاياردو مدرب فريق الاتحاد، ملف الاعداد للمواجهة التي تنظر الفريق السبت المقبل امام الحزم لحساب الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين في بريدة وذلك بعد الاجازة التي منحها للاعبين لـ3 أيام بعد الخسارة امام الهلال 4/1 في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وركز المدرب غاياردو خلال الحصة التدريبية التي جرت في معقل النادي الثلاثاء، على الجوانب البدنية واللياقية لرفع المعدل اللياقي للاعبين بتدريبات منوعة، بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين الذي واصل برنامجهم العلاجي والتأهيلي في صالة اللياقة البدنية والعيادة بالنادي.
وحث مدرب الاتحاد، اللاعبين مع انطلاقة تحضيرات الفريق بالحضور الذهني والتركيز العالي في المرحلة المقبلة للعودة لجادة الانتصارات، وتجنب تكرار الأخطاء التي وقعوا بها والحرص على اسعاد جماهيرهم بالنقاط الثلاث في موقعة السبت. وفق “سبورت 24”.
بدأ البرازيلي فابينيو تفاريس محترف الاتحاد برنامجه التأهيلي في معقل النادي من الإصابة التي لحقت به في الفخذ الايسر، بينما واصل الثنائي احمد بامسعود وسلطان فرحان برنامهجها العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي لحقت بهما واسهمت في ابتعادهما عن المشاركة مع الفريق، بعدما أصيب الأول بقطع في الرباط الصليبي بينما تعرض الاخر للتواء شديد في الكاحل، وإصابة في الأربطة.