مليونا عامل منزلي جديد بـ2023

بلغ إجمالي عقود استقدام العمالة المنزلية التي تمت عبر منصة مساند خلال عام 2023م، أكثر من مليوني عقد، كما تم إضافة دول جديدة لقائمة الدول المتاحة للاستقدام وهي إثيوبيا، بروندي، سيراليون، تنزانيا، وغامبيا.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن عدد الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية النسائية وصلت إلى 33 دولة، ما يتيح العديد من الخيارات المختلفة للمستفيدين.
وقامت “مساند” بتخفيض السقف الأعلى لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية في عام 2023 لعددٍ من الدول وهي: الفلبين 14.7 ألف ريال، أوغندا 8.3 ألف، كينيا 9 آلاف، سيريلانكا 13.8 ألف، بنغلاديش 11.75 ألف، إثيوبيا 5900 ريال.
وحرصت الوزارة من خلال منصة مساند على حفظ ورعاية حقوق جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة في عملية الاستقدام، حيث قامت من ضمن الخدمات المقدمة بإتاحة خدمة توثيق العقود عن طريق إنشاء عقد موحد إلكتروني على منصة مساند، ما عزز من حماية حقوق العمالة المنزلية والمستفيدين، وانعكست على ثقة المستفيدين ومكاتب الاستقدام في خدمات المنصة.
وسجلت المنصة أكثر من ألف شركة ومكتب استقدام معتمد من مختلف مناطق المملكة ، إلى جانب حرصها على مرونة عمليات التحويل وتسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق لجميع الأطراف فقد وقعت المنصة عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية مع “STCPay” “إنجاز” “UrPay” “الإنماء Pay”” موبايلي”Pay بهدف توفير خيارات متعددة للمستفيدين للتحويلات المالية المتعلقة بالعمالة المنزلية، بالإضافة إلى خيارات قنوات الدفع الرسمية. وفق “أخبار 24”.
كما أسهمت خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في الحد من المخاطر التي قد تطرأ خلال فترة العقد مما يضمن حماية أطراف العلاقة التعاقدية، حيث تم الاستفادة من خدمات التأمين على جميع عقود الاستقدام لأكثر من 200 ألف وثيقة تأمين خلال عام 2023م.
يُذكر أن منصة مساند قد حققت مستويات الرضا بنسبة 92% إلا أنها مستمرة في تحسين خدماتها وتطوير رحلة العامل والمستفيد على حد سواء من خلال تلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تستهدفها الوزارة ضمن خططها الاستراتيجية للأعوام القادمة.