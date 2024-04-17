“واتساب” تضيف فلاتر الدردشة

أتاحت منصة المراسلة الفورية “واتساب”، ميزة “فلاتر الدردشة” التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى الدردشات داخل التطبيق على نحو سريع.
وقالت المنصة عبر مدونتها الرسمية، إنها تؤمن بقدرة الفلاتر على مساعدة الأشخاص عاى تنظيم محادثاتهم، والعثور على أكثرها أهمية لهم، والتنقل بين الرسائل بفعّالية أكبر، مشيرة إلى أن الميزة الجديدة تتاح لكافة المستخدمين تدريجيا بدايةً من اليوم (الأربعاء)، وخلال الأسابيع القليلة القادمة.
ووفق المنصة، فإن المستخدمين يرون “فلاتر الدردشة” أعلى صندوق المحادثات، وهي عبارة عن 3 مرشحات يمكن التبديل بينها: الكل، وغير مقروءة، والمجموعات.
وتضبط المنصة مرشح “الكل” كخيار افتراضي لعرض كل المحادثة كما هو الحال دائمًا من قبل، وبإمكان المستخدمين التبديل إلى مرشح “غير مقروءة” لعرض المحادثات التي تضم رسائل غير مقروءة أو لم تُفتح بعدُ دون عرض باقي المحادثات، حتى تُعطى لها الأولوية للرد عليها. وفق “أخبار 24”.
وتعتبر “واتساب” مرشح “غير مقروءة” بأنه الفلتر المثالي للوصول إلى المحادثات التي تحتاج إلى متابعتها أو الرد عليها، في حين أن مرشح “المجموعات” يعرض فقط مجموعات الدردشة والمجموعات الفرعية داخل المجتمعات ولا يعرض المحادثات الفردية.