انطلاق الجولة “29” من دوري روشن بـ 3 مواجهات

تنطلق غدًا الخميس منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024، بثلاث مواجهات هامة.
وتستضيف التعاون في تمام السادسة مساءً فريق الخليج في أولى مباريات الجولة 29 من دوري روشن.
ويتطلع التعاون لمواصلة مزاحمة الاتحاد على دخول المربع الذهبي، حيث يتساوى معه في النقاط بـ 47 نقطة لكل منهما ويحتل المركز الخامس، بينما يسعى الخليج لمواصلة صحوته في الدور الثاني والعودة بالنقاط الثلاثة، حيث يحتل الفريق المركز العاشر في ترتيب روشن بـ 34 نقطة.
ويستضيف الشباب في تمام التاسعة مساءً فريق أبها، ويتطلع “الليوث” لاستعادة التوازن والعودة لطريق الانتصارات بعد احتلال المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، وفي المقابل يسعى أبها للخروج من النفق المظلم والمركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد الاستفاقة من وعكته والخسارة القاسية التي نالها على يد النصر قبل جولتين ماضيتين.وفق “سبورت 24”.
وفي التاسعة مساءً يستقبل الفتح فريق الرائد، ويرغب أصحاب الأرض في التقدم خطوة للأمام بعد احتلال المركز السابع بـ 37 نقطة، ويتطلع الرائد للفوز لدخول منطقة الأمان حيث يأتي في المركز الثالث عشر بـ 30 نقطة.