أجواء صافية في “هزاع بن زايد” قبل مواجهة العين والهلال

تحسنت الأحوال الجوية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مقارنةً بالأمس، قبل انطلاق مواجهة العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وشهدت الساعات الماضية على صفاء الأجواء بمدينة أبوظبي ومحيط ملعب هزاع بن زايد والذي سيستضيف مواجهة العين ضد الهلال اليوم الأربعاء.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر تأجيل مباراة العين الإماراتي ضد الهلال لمدة 24 ساعة، بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات، لتقام مساء اليوم الأربعاء.
وبلغ الهلال نصف النهائي القاري على حساب الاتحاد، وفي المقابل تأهل العين بعد تخطي عقبة النصر.
وفق “سبورت 24”.