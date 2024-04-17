شكوك حول مشاركة “هداف العين” أمام الهلال

ترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة عن استبعاد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين الإماراتي، المهاجم لابا كودجو من قائمة الفريق لمواجهة الهلال.
ويستضيف العين فريق الهلال في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد قرار الآتحاد الآسيوي بتأجيل المواجهة لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية بأبوظبي.
وأفادت أنباء إلى غياب لاباكودجو عن مواجهة الهلال الليلة بسبب تجدد إصابة اللاعب وشعوره ببعض الآلام قبل ساعات ماضية.
وكان التوجولي قد غاب عن مواجهتي النصر في دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال آسيا بسبب الإصابة، قبل أن يعود ويشارك مع العين في المباريات الماضية.وفق “سبورت 24”.
ويُعتبر لاباكودجو صاحب الـ 32 عامًا، هو الهداف الأبرز في صفوف الفريق الإماراتي على مدار المواسم الماضية، حيث ساهم في 143 هدفًا منذ موسم 2019-2020.