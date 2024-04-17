وزير التعليم يمنع حجز شهادات طلاب الأهليات

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قراراً يمنع المدارس الأهلية من حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم بسبب عدم التزام أولياء الأمور بسداد المستحقات المالية للمدارس.
وتضمن قرار وزير التعليم الإشارة إلى التظلمات التي وردت للوزارة بخصوص قيام بعض المدارس الأهلية بحجز شهادات الطلاب بسبب عدم سداد أولياء أمورهم المستحقات المالية للمدرسة، والتوجيه باستمرار للوزارة بإتاحة نقل بيانات الطلاب المتعثر أولياء أمورهم في سداد الرسوم إلكترونيًا في نظام نور لإكمال دراستهم في مدارس أخرى. وفق “أخبار 24”.
ووجه الوزير في حال وجود نزاع مالي بين ولي الأمر والمدرسة، بأن لا يؤثر ذلك في مسيرة الطالب التعليمية وأن يُحل من خلال الجهات الرسمية.