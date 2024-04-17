الاستثمار بـ”نيوم” أمام 500 رائد أعمال بالصين

استعرضت “نيوم” فرصها للشراكات والاستثمار في الصين وتحديداً في مدينتي بكين وشنغهاي، بحضور أكثر من 500 من قادة الأعمال والصناعة، وذلك خلال تنظيمها النسخة الأحدث من جولتها العالمية التعريفية “اكتشف نيوم”.
وانطلقت الجولة بحدث نظمته “نيوم” في بكين يوم 15 أبريل الجاري، تبعها (الأربعاء)، تنظيم جولة أخرى في شنغهاي، وذلك بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.
واستعرض عددٌ من كبار التنفيذيين في “نيوم” أهم المنجزات والتطورات في المشروع حتى الآن، كما تمّ استعراض عدد من التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة بنيوم، وأبدت العديد من الشركات اهتماماً كبيراً بما تم عرضه من فرص الشراكات المستقبلية.
وتضمنت الجولة عقد منتدى خاص بقطاع الإنشاءات، شاركت فيه أكثر من 100 شركة بناء صينية، حيث تم تسليط الضوء على فرص البناء المتاحة أمامها في نيوم ومناطقها المختلفة، كما تم إطلاعها على مستوى التقدم الحالي في مواقع البناء.
وشهدت الجولة عرضاً خاصاً بعنوان “اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم”، الذي قدم للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز معالم منطقة نيوم، ومنها: مدينة “ذا لاين”، التي يجري بناؤها حالياً، وتمتد بطول 170 كم، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية، و”أوكساچون”، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و”تروجينا”، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و”سندالة”، وجهة السياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر.
وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، إن “نيوم” ومشاريعها في تعاون مستمر مع قطاع الأعمال الصيني، كما أنها في تواصل وتعاون مع أكثر من 15 شركة من الشركات الصينية الكبرى. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى حرص “نيوم” على الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية الناشئة لدعم النمو في الأعمال وتحقيق التنوع الذي تعيشه نيوم على أرض الواقع، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع قطاع الأعمال الصيني الذي يتوقع أن يكون له دور مؤثر وفاعل في أعمال التطوير في نيوم.
وتعد جولة “اكتشف نيوم” في الصين الأحدث ضمن سلسلة الجولات التعريفية التي أطلقتها نيوم حول العالم، والتي شهدت لقاءات مع كبار رجال المال والأعمال في الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك، سيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، وباريس، وبرلين ولندن.