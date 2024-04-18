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جديد المحليات > 37 ألف “شهادة منشأ” خلال مارس
18/04/2024   2:29 م

37 ألف “شهادة منشأ” خلال مارس

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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 37 ألف “شهادة منشأ” خلال شهر مارس 2024، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات سواءً الصناعي، أو التجاري، أو قطاع الأفراد.

وتُعد شهادة المنشأ وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد، الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.

وتتضمن الشهادة أربعة نماذج، هي شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

تستهدف الخدمة المنشآت الصناعية والقطاع التجاري

وفق “أخبار 24”.

37 ألف “شهادة منشأ” خلال مارس

جديد المحليات
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