الهوية الوطنية اختيارية من 6 سنوات

سمحت التعديلات الجديدة على نظام الأحوال المدنية، باستخراج الهوية الوطنية اختيارياً، لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة، وذلك بدلاً من المعمول به في السابق والذي كان اختيارياً لمن هم بين سن العاشرة والخامسة عشرة.
ووضعت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً تعريفاً للبطاقة الشخصية، بأنها وثيقة الهوية الوطنية التي تصدرها الأحوال المدنية للسعودي وفقاً لأحكام النظام وذلك بشكليها الملموس أو الرقمي، كما عُدلت المادة السادسة عشرة لتنص على تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين، عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية.
ونصت تعديلات المادة السابعة والستين على أنه: “يجب أن يحصل من أكمل سن الخامسة عشرة من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختياريا لمن هم بين سن السادسة والخامسة عشرة وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي”. وفق “أخبار 24”.
وفي حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود، ويجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب.