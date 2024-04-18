3 برامج وطنية لـ”دراسات المتاحف”

أطلق مركز “عِلمي” لاكتشاف العلوم والابتكار بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، 3 برامج أكاديمية متخصصة في دراسات المتاحف، بهدف تمكين كفاءات متخصصة في قطاع المتاحف.
والبرامج الثلاثة هي برنامج الدبلوم في دراسات المتاحف، وبرنامج التخصصات الفرعية الاختيارية لطالبات جامعة الأميرة نورة، وبرنامج الدورات التدريبية الحضورية والافتراضية المتخصصة في مجال المتاحف.
ودعا مركز “عِلمي” وجامعة الأميرة نورة، المُهتمين في دراسات المتاحف والراغبين في التسجيل والاستفادة من برنامج الدورات التدريبية الذي سينطلق (الاثنين) المقبل، حيث سيُتاح التسجيل للأعمار من 18 سنة وما فوق لدراسة أساسيات المتاحف والتعليم والتوعية بالمتاحف ودراسات تأثير المتاحف ومقدمة لتقنيات المتاحف ودمج التكنولوجيا في المتاحف.
فيما سينطلق برنامج الدبلوم في دراسات المتاحف خلال العام الدراسي القادم ١٤٤٦هـ لمدة عامين لحاملي الشهادة الثانوية، كما سيتاح التسجيل في مجموعة من التخصصات الفرعية والمساندة/ الاختيارية في دراسات المتاحف لطالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وستُتاح الفرصة للخريجين المشاركة مع خبراء مركز “عِلمي” في تصميم وإطلاق برامج تعليمية جديدة وفريدة من نوعها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقراءة والهندسة والفنون والرياضيات، مما يساعد على تطوير مهاراتهم بشكل أعمق في بيئة عملية تطبيقية. وفق “أخبار 24”.
وتُعد برامج دراسات المتاحف أحد مخرجات المركز الهادفة إلى تمكين وإلهام الجيل القادم من المفكرين والمبتكرين في المملكة، ويُشرف عليها خبراء محليون وعالميون من مركز علمي وجامعة الأميرة نورة، يسهمون في تعزيز المعرفة من خلال إشراك الشباب وتمكينهم من تشكيل مستقبل المتاحف في المملكة.