النصر: على الرابطة الإلتزام بمواقفها السابقة

عبر نادي النصر عن استغرابه الشديد من تغير موقف رابطة دوري روشن، بعد قرار إدارة المسابقات بتأجيل مباراة فريق الكرة بالنادي الأهلي أمام مضيفه الهلال إلى الإثنين المقبل.
وجاء في بيان نشره النصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، “بعثت إدارة نادي النصر اليوم خطابًا رسميًا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين تطلب فيه التزام الرابطة بمواقفها السابقة طوال الموسم فيما يخص طلبات تأجيل المباريات، وتؤكد فيه على أنه قد تم في وقت سابق رفض طلب النصر بتأجيل مباراة الفريق الأول أمام أشقائنا نادي الاتفاق والتي أقيمت بتاريخ 14 أغسطس في الدمام وسبقها لقاء الفريق في مهمة خارجية غالية يمثل فيها الوطن على نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بتاريخ 12 أغسطس في الطائف، متحججين باعتماد روزنامة الموسم الرياضي واتفاقيات النقل التلفزيوني مع العديد من القنوات العالمية”.
وتابع البيان: “اضطر معها الفريق لإراحة عدد من لاعبيه ومشاركة آخرين دون جاهزية بعد مباراة نهائية امتدت لأكثر من 120 دقيقة، مما ساهم في خسارة 3 نقاط مهمة مع بداية سباق الدوري، و رغم أن الرفض حينها كان يخالف البند 4 من المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين والتي نصت على أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومين راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية، إلا أن نادي النصر حينها قرر احترام القرار وعدم التصعيد ظنًا منا أن التعامل مع جميع الأندية سيكون بالمثل طوال الموسم”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف: “رابطة الدوري السعودي للمحترفين يقع على رأس مسؤولياتها الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين كل الأندية السعودية، وأخيرًا نذكر الأعزاء في الرابطة بردهم على نادي النصر ليلة المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال والذي جاء فيه (حرصاً من الرابطة على الالتزام بالمواعيد المعتمدة في روزنامة الموسم الرياضي وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية الرابطة، فإنه يتعذر الموافقة على طلبكم. وعليه، فإن المباراة ستقام في موعدها المحدد مسبقاً)، مما يثير استغرابنا الشديد لتغير موقف الرابطة الآن”.