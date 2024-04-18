بعد “البيانات الثلاثة” .. أزمة مباراة الأهلي والهلال إلى أين؟

دخل دوري روشن للمحترفين محطاته الأخيرة والتي يبدو أنها لن تنحصر الإثارة فيها على حسم اللقب أو صراع البقاء، لكنها ستمتد لأزمة غير مسبوقة تشهدها المسابقة على خلفية ما أثاره قرار رابطة دوري المحترفين بتأجيل مباراة الأهلي والهلال.
وكان من المقرر أن يحل الهلال متصدر الترتيب ضيفًا على الأهلي صاحب المركز الثالث يوم الجمعة 19 أبريل، بيد أن تأجيل مباراة الهلال أمام مضيفه العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لمدة 24 ساعة بسبب الأحوال الجوية في الإمارات، دفع الرابطة لتأجيل مباراة الأهلي والهلال ولكن ليس لمدة 24 ساعة أسوة بقرار الاتحاد الآسيوي بشأن مباراة العين، ولكن حتى 6 مايو المقبل.
ولم ينتظر نادي الأهلي سوى سويعات قلائل ليصدر بيانًا تعليقًا على هذا القرار الذي أكد رفضه له، معتبرًا هذا القرار فرديًا ولم يكن للنادي أي رأي فيه بصفة رسمية.
وأكد النادي أن التأجيل لهذا التاريخ لا يحفظ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في الدوري ويُعد خروجًا عن روح اللعب النظيف والشفافية في رياضة كرة القدم، مضيفًا: “نؤكد أن قرار إدارة المسابقات تعسفي، ونطلب تطبيق القانون على الجميع وبمنح كل ناد يومي راحة على الأقل وهو ما يعني تأجيل مباراة الأهلي والهلال إلى 20 أبريل الجاري بجدة بدلًا من 6 مايو القادم، ويكون بذلك متماشيًا وفقًا للمادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين التي جاء فيها: أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل ناد يومي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية”.
النصر والاتحاد يدخلان على الخط
أزمة التأجيل لم تتوقف عند بيان الأهلي، حيث فاجأ ناديا النصر والاتحاد الوسط الرياضي بإصدار بيانين منفصلين أعلنا من خلالهما رفضهما التام لقرار تأجيل مباراة الأهلي والهلال، مُذكرين الرابطة بمطالبات سابقة لهما بتأجيل مباريات لهما لـ “أسباب معتبرة” تم رفضها من قبل الرابطة بحجة اعتماد روزنامة الموسم الرياضي واتفاقيات النقل التليفزيوني مع العديد من القنوات العالمية.
وعبر نادي النصر عن استغرابه الشديد من تغير موقف رابطة دوري روشن، بعد قرار إدارة المسابقات بتأجيل مباراة فريق الكرة بالنادي الأهلي أمام مضيفه الهلال إلى الاثنين 6 مايو.
وذكّر النصر في بيانه الرابطة بطلبه بتأجيل مباراته أمام الاتفاق في 14 أغسطس الماضي في الدمام والتي سبقها نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال يوم 12 أغسطس، حيث رفضت الرابطة طلبه “متحججة” باعتماد روزنامة الموسم الرياضي واتفاقيات النقل التلفزيوني مع العديد من القنوات العالمية، حسبما جاء في بيان النادي.
وتابع البيان: “اضطر معها الفريق لإراحة عدد من لاعبيه ومشاركة آخرين دون جاهزية بعد مباراة نهائية امتدت لأكثر من 120 دقيقة، مما ساهم في خسارة 3 نقاط مهمة مع بداية سباق الدوري، ورغم أن الرفض حينها كان يخالف البند 4 من المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين والتي نصت على أن تلتزم إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومين راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تلي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية، إلا أن نادي النصر حينها قرر احترام القرار وعدم التصعيد ظنًا منا أن التعامل مع جميع الأندية سيكون بالمثل طوال الموسم”.
وأضاف: “رابطة الدوري السعودي للمحترفين يقع على رأس مسؤولياتها الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة بين كل الأندية السعودية، وأخيرًا نذكر الأعزاء في الرابطة بردهم على نادي النصر ليلة المباراة النهائية لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال والذي جاء فيه (حرصاً من الرابطة على الالتزام بالمواعيد المعتمدة في روزنامة الموسم الرياضي وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية الرابطة، فإنه يتعذر الموافقة على طلبكم. وعليه، فإن المباراة ستقام في موعدها المحدد مسبقاً)، مما يثير استغرابنا الشديد لتغير موقف الرابطة الآن”.
كما أصدر نادي الاتحاد بيانًا أكد فيه أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، وما قد يترتب على ذلك في تحديد جدول ترتيب الدوري وتحديد الأندية المشاركة في المسابقات المختلفة.
وأضاف النادي في بيانه أنه سبق وطلب من إدارة المسابقات تأجيل مباراته الدورية خارج أرضه مع نادي ضمك قبل كأس العالم للأندية، حيث لعب الفريق خمس مباريات خلال أسبوعين جميعها خارج مدينة جدة. بالرغم من موافقة نادي ضمك إلا أن طلب نادي الاتحاد قوبل بالرفض بحجة عدم توفر وقت في الروزنامة.
تباين الشارع الرياضي
وما بين “تكافؤ الفرص” و”دعم ممثل الوطن” تباينت آراء الشارع الرياضي سواء جماهير أو نقاد بشأن أزمة تأجيل مباراة الأهلي والهلال، لاسيما وأن المباراة تأتي بين مواجهتين حاسمتين للهلال هذا الموسم في دوري أبطال آسيا أمام العين الذي تمكن من حسم موقعة الذهاب بالفوز 4-2.
وترى جماهير الهلال أن قرار تأجيل المباراة أمر ضروري بسبب ضيق الوقت والظروف التي واجهها الفريق في الإمارات بسبب تأجيل مباراة العين لمدة 24 ساعة، كما أن مباراة الأهلي ستقام في جدة وبعدها بـ3 أيام سيستقبل الهلال ضيفه العين في الرياض.وفق “سبورت 24”.
في المقابل فإن الرأي الآخر يرى أن انتظام المسابقة بشكل تام سيكون من شأنه تحقيق تكافؤ الفرص المطلوب في الدوري الذي يخطط له أن يكون ضمن أفضل 10 دوريات في العالم خلال السنوات القليلة القادمة، لاسيما وأن الدوريات العالمية الكبرى لا تشهد قرارات تأجيل بشكل منفرد إلا لأسباب قهرية مثلما حدث خلال جائحة كورونا.
يذكر أن قرارات الرابطة نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكن القرار وردات الفعل المتتالية بشأنه قد يُحدث أزمة كبيرة في دوري روشن حال تكرار الواقعة مع أي نادٍ آخر يطلب التأجيل.