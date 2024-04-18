5 معلومات عن ملعب الأمير “محمد بن فهد” في الدمام

تطرح وزارة الرياضة مناقصة توسعة وتطوير استاد ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، أحد ملاعب بطولة كأس آسيا 2027.
وسيشمل نطاق العقد الهدم والحفر وإنشاء المرافق المتعلقة بملعب الأمير محمد بن فهد، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى ما يقارب 30 ألف مقعد، على أن يكون العاشر من مايو المقبل هو آخر موعد لتقديم العطاءات.
تم انشاء الملعب في عام 1973، ويقع على مدخل مدينة الدمام من الجهة الجنوب شرقية.
سُمي عند تأسيسه بـ ( ملعب رعاية الشباب بالدمام)، أثناء تولي الأمير عبدالمحسن بن جلوي إمارة المنطقة الشرقية.
يتسع الملعب لنحو 36 ألف مشجع، وخُصص لمباريات فريقي الاتفاق والنهضة.
استضاف الملعب مباريات كأس آسيا للشباب نسخة 2008.
يشمل الملعب مبنى كبار الشخصيات والملحقات ومبنى المسجد ومباني غرف بيع التذاكر وملعب كرة القدم العشبي ومضمار ألعاب القوى.وفق “سبورت 24”.