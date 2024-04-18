تاسي “أخضر”وأكوا باور يعاود الصعود

أغلق مؤشر السوق جلسة (الخميس)، على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 12502 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار ريال.
وصعد سهم أكوا باور بنسبة 4% عند 436.40 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، وسط تداولات بلغت نحو 760 ألف سهم، وبقيمة 330 مليون ريال.
كما أغلقت أسهم الرياض للتعمير، تكوين، والبحر الأحمر، وأميانتيت، وبحر العرب، والشرقية للتنمية، وتبوك الزراعية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و8%.
في المقابل، تراجعت أسهم المطاحن الحديثة، ورعاية، والخليج للتدريب، والأبحاث والإعلام، والخزف السعودي، وسيسكو القابضة، بنسب تراوح بين 2 و5 %، كما تراجع سهم سابك، بنسبة 1 % عند 80.90 ريال. وفق “أخبار 24”.