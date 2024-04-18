تَضاعُف الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة 21 مرة

كشفت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أن إجمالي استثماراتها منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 2.6 مليار ريال، فيما قدر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال، كما تضاعف الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة 21 مرة.
وأضافت الشركة في “تقرير الأثر” الذي تضمن أهم إنجازاتها، أن عدد الصناديق التي استثمرت فيها بلغ 40 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 700 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة أسهمت في حصول المملكة على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للمرة الأولى في إنجاز تاريخي، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء عام 2023، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وبين التقرير أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة شهدت تضاعُفا لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بلغ 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليار ريال في 2023 بالمقارنة مع 2018، العام الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC. وفق “أخبار 24”.
وتمكنت استراتيجية الشركة خلال الخمسة أعوام الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات الوطنية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “SVC” الدكتور نبيل كوشك، الالتزام بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمار مناسبة بناءً على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة وطبقًا لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، وذلك لتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.