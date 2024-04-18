خطة لتطوير اللياقة البدنية للقوات المسلحة

انتهت وزارة الدفاع من إعلان الشركات المتأهلة لبرنامج التأهيل المسبق لمشروع: (تحسين اللياقة البدنية للقوات) (Improve Forces Physical Fitness)، والذي يستهدف وضع خطة متكاملة لتطبيق برنامج لتحسين اللياقة البدنية في جميع أفرع القوات المسلحة.
وبحسب وثيقة المشروع تسعى الوزارة إلى أن لا تزيد مدة تنفيذ مشروع تطوير اللياقة البدنية على 18 شهرا من بداية استلام المقاول للمشروع.
وتستهدف الوزارة من المشروع تقييم سياسات وبرامج اللياقة البدنية الحالية وتحديد متطلبات اللياقة من خلال تحديد الرؤية المستقبلية، ومقارنتها بالحالية واكتشاف الثغرات، وتحديث السياسات والبرامج لليـاقة البدنية بوضع خطة لتحديث المرافق والبرامج لتتوافق مع المعايير القياسية ووضع الأولويات وتحديد المسؤوليات القيادية. وفق “أخبار 24”.
كما تسعى الوزارة إلى تقييم برامج اللياقة البدنية الحالية وسياساتها، ومعرفة تقريرمتطلبات اللياقة البدنية لوضع معاييراللياقة للكادرين الرجالي والنسائي على مستوى جميع أفرع القوات المسلحة، وعمل مسودة للسياسة وبرنامج اللياقة البدنية، ووضع خطة متكاملة لتطبيق البرنامج على جميع أفرع القوات المسلحة.