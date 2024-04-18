4.9 مليون غرامات شركات الطيران بـ3 أشهر

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني غرامات بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليون ريال، من خلال 185 قرارًا صادرًا عن لجنة النظر في المخالفات، بحق الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة من الهيئة، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتضمنت المخالفات 111 مخالفة صادرة بحق الناقلات الجوية لعدم التزامها بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم الالتزام بالخانات الزمنية، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 3.6 مليون ريال، كما صدر 31 مخالفة بحق الناقلات الجوية لمخالفتها اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، بإجمالي غرامات بلغ 1.3 مليون ريال.
ورصدت الهيئة 3 مخالفات بحق الشركات المرخصة لمخالفتها تعليمات الهيئة بممارستها للنشاط، بإجمالي غرامات بلغ 45 ألف ريال، فيما فرضت غرامات قدرها 40 ألف ريال ضمن مخالفتين صادرتين بحق شركتي نقل جوي؛ لعدم تنفيذهما أحكام التراخيص الصادرة من الهيئة.
وفيما يتعلق بالأفراد، أسفرت 22 مخالفة صادرة بحق المسافرين المخالفين لتعليمات السلامة الجوية وما يرتكب من سلوك على متن الطائرة، عن غرامات بلغ إجماليها 58.2 ألف ريال.
كما سجلت الهيئة 8 مخالفات بحق أفراد لاستخدامهم طائرات بدون طيار دون الحصول على الترخيص والشهادات اللازمة، بإجمالي غرامات 37.5 ألف ريال، بالإضافة إلى مخالفتين صادرتين بحق أفراد لتجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات بغرامات بلغت ألفي ريال.
وفُرضت غرامات قدرها 155 ألف ريال، عبر 6 مخالفات صادرة بحق الأفراد نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح.