248 حالة اشتباه بالتستر وإحالة المخالفين للتحقيق

ضبطت فرق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، خلال الربع الأول من العام الجاري، 248 حالة اشتباه بالتستر، وأحالت المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقيق، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
ونفذ البرنامج 12.2 ألف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال تلك الفترة، والتي استهدفت التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.
وشملت الزيارات أنشطة المطاعم مع الخدمة، والمقاولات العامة والبناء، وخدمات وإصلاح السيارات، والبيع بالتجزئة، والسفر، والسياحة، والتفصيل والخياطة الرجالية، والصيدليات وغيرها.
يشار إلى أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.وفق “أخبار 24”.
كما تتضمن أيضاً إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.