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رياضة > طرح “تذاكر” مباراة الهلال والعين
18/04/2024   10:06 م

طرح “تذاكر” مباراة الهلال والعين

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طُرحت اليوم الخميس تذاكر مباراة الهلال ضد العين الإماراتي، المقرر لها الثلاثاء المقبل بملعب المملكة أرينا بالرياض، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد خسر لقاء الذهاب أمس الأربعاء بنتيجة 4-2، في ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وفق “سبورت 24”.

وشهدت الدقائق الأولى من طرح تذاكر المباراة إقبالاً كبيرًا من قبل جماهير الهلال.

وجاءت أسعار التذاكر لمباراة الهلال ضد العين على النحو التالي:

خلف المرمى: 138 ريال

أطراف الواجهة: 287 ريال

الواجهة : 375 ريال

الفضية : 1380 ريال

الذهبية: 2070 ريال

“الدايموند” : 4600 ريال

طرح “تذاكر” مباراة الهلال والعين

رياضة
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