يوتيوب تختبر التفاعل مع المحتوى بـ”الذكاء”

أضافت منصة مشاركة الفيديو “يوتيوب” ميزة جديدة للتفاعل مع المحتوى عبر الذكاء الاصطناعي تطلق عليها اسم “اسأل Ask”، حيث تتيح للمشاهدين كتابة أسئلة تخص المقاطع التي يشاهدونها، والحصول على إجابات في الوقت الفعلي.
وباتت هذه الميزة تتوفر حاليًا وبشكل تجريبي لدى عدد محدود من المشتركين في خدمة يوتيوب بريميوم المأجورة في الولايات المتحدة عبر تطبيق أندرويد، وذلك حتى مطلع شهر مايو المقبل، وقد يلي ذلك إطلاقها على نطاق واسع.
وتتيح تلك الميزة الجديدة، التفاعل مع المحتوى من خلال الحوار مع مساعد الذكاء الاصطناعي؛ بهدف مساعدة المشاهدين على الاستفادة على نحو أكبر من المقاطع التي يشاهدونها.
وعند توفر الميزة، سيرى المستخدمون زر “اسأل Ask” أسفل المقاطع المؤهلة لتفعيل الميزة؛ لتتيح كتابة أسئلة تخص تلك المقاطع، أو طلب ملخص لها، أو محتوى له صلة بها، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على معالجة طلبات المستخدمين، وتقديم الإجابات دون إيقاف تشغيل الفيديو.وفق “أخبار 24”.
وستكون الإجابات منطقية وسريعة على نحو ملحوظ؛ مما يشير إلى أن جوجل قد تعمل بالفعل على تحليل محتوى مقاطع يوتيوب مقدمًا حتى قبل اللجوء إلى تلك الميزة التي ستتوفر بدايةً في مقاطع الفيديو المقدمة باللغة الإنجليزية، ومن المقرر أن تشمل لاحقًا المزيد من اللغات.