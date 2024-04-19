“العقعق”.. جهود ترفض انقراض طائر عسير الشارد

يعد العقعق العسيري، الذي يعيش في مساحة صغيرة على سروات منطقة عسير، من أبرز الطيور النادرة المهددة بالانقراض على مستوى العالم؛ إذ رصدت العديد من الدراسات الميدانية الأخيرة أعداد الطائر التي لا تتجاوز الـ 100 زوج تتنقل بين غابات العرعر، في المساحة الواقعة بين مركز السودة وحتى محافظة تنومة.
وعملت عدة جهات حكومية على دراسات للحفاظ على ما تبقى من الأزواج ومساعدتها في التكاثر وحمايتها من الانقراض، حيث أنجزت شركة “أرامكو” السعودية دراسة بحثية في 2018م لحصر أعداد “العقعق العسيري” وكثافتها، واستخدامها لبيئتها الطبيعية وتوزعها، وتم تثبيت جهاز تتبُّع متطور على عدد من هذه الطيور لمعرفة سلوك العقعق والأماكن التي يعيش فيها وطرق ترحاله.
واعتبر بعض الخبراء الغربيين أن الطائر امتداد لسلالة العقعق الأوراسي الشهير، الذي يشيع وجوده تقريباً في شتى أنحاء أوروبا، وكثير من مناطق آسيا ذات المناخ المعتدل، حيث تم تسجيله نوعاً مستقلاً عام 2016، عقب إعلان جمعية الطيور العالمية رسمياً أن العقعق العسيري نوع مستقل بحد ذاته وتم إعطاؤه الاسم العلمي (Pica pics asirements).
ويتميز العقعق العسيري عن نظيره ” الأوراسي” بانعزاله في بيئة جغرافية هي منطقة عسير، التي تبعد عن أقرب وجود لـ” الأوراسي” بأكثر من 1200 كيلومتر، كذلك يوجد اختلاف بينهما في اللون حيث يتميز بكثافة اللون الأسود في الريش، وكثافة في اللونين الأخضر والأرجواني في الذيل، كما أن جناحيه قصيران، وذيله أقصر وقدميه أكبر، ومنقاره أكبر بكثير.
ومن أبرز الصفات المميزة للطائر المحلي، وفقاً لكتاب “الطيور في السعودية”، إصداره نداءات مختلفة تماماً، لا سيما نداء التواصل الذي يستخدمه باستمرار أثناء تنقله في أسراب للبحث عن الغذاء، كذلك يعد مختلفاً جينياً بالفعل عن سائر أنواع العقعق الأخرى.
كما يتغذى العقعق على الحشرات، والنمل، والنحل، والجراد، وبذور النباتات والفاكهة، إلى جانب توت الحبوب المتساقطة والأرز المسلوق في مواقع التنزه، وتضع أنثاه في مواسم التكاثر ما بين 5 إلى 7 بيضات تقوم بحضانتها لمدة تتراوح بين 16 إلى 22 يوماً، ولكن في النهاية لا يبقى على قيد الحياة سوى 2-4 فراخ بحسب توفر الغذاء ومناعة العش من الأخطار والمفترسات.وفق “أخبار 24”.
ويقدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنواع الطيور المسجلة في السعودية بـ” 499 ” نوعاً منها 401 من الطيور المقيمة أو المهاجرة و11 نوعاً من الطيور النادرة التي تظهر بشكل منتظم في المملكة، في حين يزورها 87 نوعاً من الطيور الشاردة.