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جديد المحليات > بوابة الدرعية تستقبل يوم التراث بفعاليات متنوعة
20/04/2024   8:32 ص

بوابة الدرعية تستقبل يوم التراث بفعاليات متنوعة

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عاشت عدة مواقع بينها حي الطريف التاريخي، يوم التراث العالمي على ألوان فعاليات متنوّعة نظمتها هيئة تطوير بوابة الدرعية على مدار ثلاثة أيام.

وجاء في قائمة الفعاليات، تنظيم جولةٍ ميدانيةٍ لعددٍ من الخبراء والمتخصصين في مجال التراث من داخل وخارج المملكة إلى المواقع التراثية التي يجري تأهيلها وتطويرها في الدرعية، والتي لم تُفتتح بعد للزوار، حيث ضمت الجولة أكثر من 20 شخصاً زاروا كلاً من “وادي حنيفة” و”مزرعة الباهلي” و”غصيبة” و”حي الطريف التاريخي”.

وتضمنت الفعاليات، تنظيم ندوةٍ متعددة الجلسات حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان “التعرف على التحديات – الأمطار والفيضانات في الدرعية”، والجلسة الثانية والتي حملت عنوان “دمج المعرفة التقليدية وقوانين الهندسة الحديثة في عمليات الحفظ – محاولة التصدي لتأثير الكوارث الطبيعية”، إضافةً إلى الجلسة الختامية التي شملت فعاليات لاستعراض برامج مؤسسة التراث والتعريف بجهود الآيكوموس السعودي مروراً برحلة هيئة تطوير بوابة الدرعية المستمرة في تطوير تأهيل المواقع التراثية وحفظها وصونها. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية (آيكوموس) حدّد هذا اليوم للاحتفاء به من كل عام، ويتم برعاية منظمة “اليونيسكو” ومنظمة التراث العالمي، بحسب الاتفاقية التي أقرّها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في باريس عام 1972م.

بوابة الدرعية تستقبل يوم التراث بفعاليات متنوعة

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