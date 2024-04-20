بريق آثار “ذي عين” يضيء ليل الباحة

نحو الباحة اتجهت بوصلة الاحتفالات السعودية بيوم التراث العالمي، الذي يوافق 18 إبريل من كل عام، نحو المخواة بمنطقة الباحة، حيث أضاءت العروض البصرية والصوتية قرية ذي عين الأثرية العتيقة.
وشهد الاحتفال الذي أقامته هيئة التراث والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المخواة، الجمعة، إطلاق عروض الصوت، والضوء على واجهة قرية ذي عين، التي تضم 58 منزلاً تراثياً ، والمجلس التراثي، وصناعة القهوة السعودية، والأسر المنتجة.
وتُعَدّ قرية ذي عين الأثرية إحدى أهم القرى التراثية والوجهات السياحية على مستوى المملكة، ويعود تاريخها لأكثر من 400 سنة، وتتميز بتراث أصيل وتاريخ عريق وجمال أخاذ يأسر الألباب، حيث شُيدت قصورها البالغ عددها 58 قصراً والمبنية بالحجر، على جبل من المرو الأبيض. وفق “أخبار 24”.
وتضم القرية مسجداً، إلى جانب عين المياه وشلالها الذي يجري طوال العام، ومزارع الموز والكادي التي تشتهر بها القرية، فضلاً عن بعض المنتجات الزراعية الأخرى.