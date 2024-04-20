إخلاء طبي لمواطنة من كوسوفا

تابعت سفارة المملكة لدى ألبانيا بالتنسيق مع وزارة الصحة، نقل مواطنة عن طريق طائرة الإخلاء الطبي من برشتينا في جمهورية كوسوفا إلى المملكة لاستكمال علاجها.
يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة الدائم على المواطنين في الداخل والخارج، حيث استدعت حالة المواطنة الطبية نقلها لاستكمال علاجها في المملكة.
يشار إلى أن مجلس الشورى، وافق على مشروع نظام الإخلاء الطبي من 41 مادة، تهدف إلى تطوير هذا القطاع وتنظيم بِنْيته الأساسية وفْق التقنيات الحديثة، والذي يهدف لتقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية. وفق “أخبار 24”.