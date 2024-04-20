حمدالله: تجاوزت موقف المُشجع.. وصفقات الهلال الأفضل

تحدث المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب فريق الكرة بنادي الاتحاد عن أزمته مع المشجع عقب نهائي السوبر السعودي أمام الهلال.
وأكد حمدالله عبر في تصريحات عبر قناة الإعلامي “خالد ياسين” عبر “يوتيوب”، أنه تجاوز موقف المشجع، وهذا ليس ضعفًا منه ولكن من شيم أخلاقه، مشيرًا إلى أنه رفض رفع دعوى ضد المشجع، ولن يستبب يومًا في سجن أحد، مؤكدًا أنه لا يمثل جماهير الاتحاد أو الهلال.
وعن صفقات دوري روشن في الموسم الجاري، أكد مهاجم الاتحاد، أن الهلال هو من أبرم الصفقات الأميز قائلاً:” لقد كانت سياستهم هي البحث عن التوليفة أكثر من الاسماء، عرفوا احتياجاتهم والمراكز التي يحتاجونها وبناءً على ذلك كان عملهم”.
وواصل حمدالله:” هيرفي رينارد المدير الفني الأسبق للمنتخبين السعودي والمغربي، لا يعرف شيئ عن أخلاقيات التدريب، وتم استبعادي من تمثيل “أسود الأطلس” لمدة 7 سنوات لأسباب غير منطقية”. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته مشيدًا بنجوم الاتحاد وبالأخص كريم بنزيما، حيث وصفه بالمهاجم الأفضل في العالم.