ميتروفيتش: تمنيت المشاركة في دقيقة أمام العين

أعرب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الهلال، عن حزنه للخسارة التي تلقها الفريق على يد نظيره العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
ويغيب ميتروفيتش في الوقت الحالي عن صفوف الهلال بسبب إصابة العضلة الخلفية منذ نهاية مارس الماضي.
ومن جانبه قال ميتروفيتش عبر شبكة “meridiansport” الصربية، أن الهزيمة أمام العين كانت قاسية للغاية وتسببت في حزنه الشديد. وفق “سبورت 24”.
وأشار المهاجم الصربي إلى أن كان يتمنى أن يكون حاضرًا في المباراة ولو لدقيقة واحدة فقط من أجل مساعدة زملائه.
وأتم ميتروفيتش تصريحاته متمنيًا أن يصحح الهلال الأوضاع في لقاء الإياب أمام العين ويبلغ نهائي دوري أبطال آسيا.
ويخوض الهلال لقاء الإياب على ملعب المملكة أرينا في الرياض أمام العين الإماراتي، الثلاثاء المقبل.