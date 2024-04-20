ماني: إهدار ركلة الجزاء لم يزعجني.. وهذا سر الفوز

أكد السنغالي ساديو ماني لاعب النصر أن الفوز الذي حققه فريقه أمام الفيحاء جاء بفضل الحفاظ على الحضور الذهني طوال دقائق المباراة رغم الظروف الصعبة التي واجهت النصر خلال المباراة.
وحول النصر تأخره بهدف مبكر أمام الفيحاء إلى فوز متأخر بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، لحساب الجولة 28 من دوري روشن للمحترفين، حيث تكفل ماني بثنائية زين بها ثلاثية النصر.
وقال ماني في تصريحات عقب نهاية المباراة إن ما حدث اليوم هو جزء من كرة القدم التي أحيانًا ما يواجه الفريق فيها سيناريو صعب لكن تماسك اللاعبين والعقلية التي خاضوا بها اللقاء والذهنية الحاضرة هي سر تحقيق الفوز اليوم. وفق “سبورت 24”.
وعن إهداره لركلة الجزاء في الشوط الأول قال ماني إن هذا لا يعني له شيئًا لاسيما وأن الركلة كانت في الشوط الأول، مشيرًا إلى أن هذه اللقطة منحته الحافز لمواصلة العمل من أجل التعويض وهو ما تحقق في النهاية.