مساعد مدرب الرياض ينتقد التحكيم في مواجهة الطائي

أكد ماوريسيو، مساعد مدرب فريق الرياض، أن القرارات التحكيمة في مواجهة فريقه بمضيفه الطائي أصابت اللاعبين بالتوتر.
وخسر الرياض على ملعبه أمام الطائي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة، بمنافسات الجولة 29 من دوري روشن.
وقال مساعد مدرب الرياض في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام الطائي، أن الأمور تغيرت بعد احتساب الهدف الأول للفريق الضيف، مشددًا على أن الأخطاء التحكيمية بسبب في توتر المباراة. وفق “سبورت 24”.
وكان حكم المباراة فيصل البلوي قد أشهر البطاقة الحمراء للبرازيلي أودير هيلمان المدير الفني لفريق الرياض بسبب الاعتراض على قراراته.