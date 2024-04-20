3 مواجهات في ختام الجولة 29 من دوري روشن

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة رقم 29 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024، بإقامة 3 مباريات.
وكانت رابطة دوري روشن للمحترفين قد أعلنت تأجيل مباراة الأهلي والهلال، بمنافسات الجولة 29 من دوري روشن والتي كان مقررًا لها أمس الجمعة، إلى السادس من مايو المقبل.
في السادسة مساءً يستضيف الأخدود فريق ضمك، في مواجهة صعبة للطرفين.
ويتطلع الأخدود للهروب من شبخ الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة، بينما يسعى لتعزيز موقفه في منطقة وسط الجدول، بعد الاستمرار في المركز الثامن بـ 35 نقطة.
وفي التاسعة مساءً يستقبل فريق الاتفاق نظيره الوحدة، حيث يتطلع “فارس الدهناء” للتقدم خطوة للأمام في جدول الترتيب بعد احتلال المركز السابع برصيد 39 نقطة، بينما يرغب في الوحدة في خطف النقاط الثلاثة لضمان بنسبة كبيرة البقاء في روشن، حيث يحتل المرتبة الثانية عشر برصيد 31 نقطة.
وفي التاسعة من مساء السبت أيضًا يحل فريق نادي الاتحاد ضيفًا على نظيره الحزم في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.
الاتحاد يسعى لمصالحة جماهيره بعد التعثرات المتتالية آخرهم خسارة لقب السوبر السعودي بالأربعة في مواجهة الهلال، والسعي نحو العودة ضمن الثلاثي الكبير في جدول الترتيب ومزاحمة كل من التعاون والأهلي، حيث يحتل “النمور” المركز الخامس بـ 47 نقطة. وفق “سبورت 24”.
وفي المقابل يتطلع الحزم في الظهور الرسمي الأول للمدرب الوطني صالح المحمدي في تحقيق المفاجأة وبداية الصحوة للهروب من الموقف الحرج بتذيل جدول ترتيب روش بـ 16 نقطة.