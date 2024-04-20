الجدعان: الاقتصاد العالمي يتجه لهبوط سلِس

أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقَّعاً قبل عام، إلا أنه يتجه لهبوط سلس نتيجة التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الصراعات الحالية.
وأوضح الجدعان، في بيانه بشأن ما توصلت إليه اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، أنه جرى مناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، والأزمة الإنسانية في غزة، واضطرابات الشحن في البحر الأحمر.
ولم تتوصل اللجنة إلى الإجماع اللازم لصياغة بيان مشترك، واختارت عوضا عن ذلك أن يصدر رئيس اللجنة بياناً يقر بالتداعيات السلبية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي.
وأشار البيان إلى أن اللجنة ليست منبراً لحل القضايا الجيوسياسية والأمنية، وأن مناقشة هذه القضايا ستتم في محافل أخرى، حيث أقر الأعضاء بأن هذه الظروف لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وفق “أخبار 24”.
وأعرب وزير المالية عن أمله في تحقيق اللجنة، الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن بيان الرئيس يعكس اتفاق الأعضاء على أولويات السياسات بالحفاظ على الاستقرار المالي مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.