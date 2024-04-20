إحالة 52 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية لترحيلهم

كشفت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ضبط 14.6 ألف مخالف خلال أسبوع، مشيرة إلى إحالة أكثر من 52 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر.
وأوضحت أن من المخالفين، نحو 9.4 ألف مخالف لنظام الإقامة، و3.7 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1.4 ألف مخالف لنظام العمل، كما تم ضبط 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين والتستر عليهم.
وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 996 شخصاً 33% منهم يمنيو الجنسية، و64% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 37 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأكدت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 58.9 ألف وافد مخالف، كما تم إحالة 52 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8.7 ألف مخالف. وفق “أخبار 24”.
وشددت الوزارة على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.