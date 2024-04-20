غاياردو مرشح لتدريب ميلان الإيطالي

ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم السبت، أن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، قد دخل قائمة المرشحين لتدريب ميلان الإيطالي.
وأشارت صحيفة “لاجازيتا سبورت” الإيطالية، أن إدارة ميلان قررت التخلص من المدير الفني ستيفانو بيولي لتراجع نتائج الفريق.
وأكدت الصحيفة أن غاياردو الذي تولى تدريب الاتحاد خلفًا لنونو سانتو في نوفمبر من العام الماضي، بات ضمن المرشحين لقيادة ميلان فنيًا حال رحيل بيولي نهاية الموسم الجاري.وفق “سبورت 24”.
وعن باقي المرشحين أكدت الصحيفة الإيطالية أن هناك بعض الأسماء التي قد تنافس غاياردو على تولي ميلان أمثال كريستوف غاليتييه ومارك فان بوميل وباولو فونيسكا.