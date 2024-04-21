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جديد المحليات > أمطار “ربيعية” على معظم مناطق المملكة
21/04/2024   8:26 ص

أمطار “ربيعية” على معظم مناطق المملكة

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبةً برياح نشطة وزخات من البرد، اليوم (الأحد)، على أجزاءٍ من عدة مناطق.

وأوضح المركز، أن الأجواء الماطرة تشمل أجزاءً من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، والرياض، ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وتكون الضباب على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، والباحة، ومكة المكرمة، وجازان، وعسير، والحدود الشمالية، وتمتد إلى أجزاءٍ من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

أمطار “ربيعية” على معظم مناطق المملكة

جديد المحليات
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