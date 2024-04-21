محرز يتفوق على رونالدو ونيفيز في روشن

استمر الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف النادي الأهلي، برقم مميز خلال مشاركته في دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024.
ويتصدر رياض محرز قائمة اللاعبين الأكثر صناعةً للأهداف في دوري روشن هذا الموسم، حيث صنع 11 هدفًا لمصلحة ناديه الأهلي.
ويتفوق محرز على النجم كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثاني، والذي صنع 10 أهداف لفريقه النصر، وكذلك البرتغالي روبن نيفيز الذي قام بـ 10 تمريرات حاسمة مع الهلال بالموسم الحالي. وفق “سبورت 24”.
وكانت مباراة الأهلي والهلال ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن قد تأجلت إلى السادس من مايو المقبل.