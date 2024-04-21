تخفيض رسوم تراخيص دور السينما والتذاكر

وافق مجلس إدارة هيئة الأفلام برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، على قرار تخفيض المقابل المالي لتراخيص هيئة الأفلام، التي تشمل المقابل المالي لتراخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، وتراخيص دور السينما للاحتياج المتخصص وتراخيص تشغيل دور السينما الدائمة والمؤقتة، ودور السينما للاحتياج المتخصص.
وأكد وزير الثقافة أن الخطوة مهمة لتعزيز سلسلة القيمة في القطاع السينمائي، وزيادة الإقبال على شباك التذاكر ورفع حصة الأفلام السعودية فيه، والذي يسهم بدوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في هذا المجال.
وقرر المجلس نقل اختصاص ترخيص تشغيل استوديوهات الإنتاج، وترخيص إنتاج المحتوى المرئي والمسموع، وترخيص استرداد وتوزيع الأفلام السينمائية، وترخيص عدم الممانعة للتصوير السينمائي إلى هيئة الأفلام، والبدء في استقبال طلبات التراخيص من خلال منصة أبدع الثقافية.
كما وافق مجلس إدارة هيئة الأفلام على تفعيل خصومات المقابل المالي لإيرادات ورسوم تذاكر السينما، وذلك لتحفيز القطاع الخاص على تخفيض أسعار التذاكر، وتقديم العروض الترويجية الجاذبة للجمهور، ما يُسهم في التوسع وفتح عدد شاشات أكبر للسينما، وعروض أوسع للأفلام السعودية في شباك التذاكر المحلي.
ووفق الهيئة، تم تخفيض رسوم رخصة ممارسة نشاط السينما الدائمة بالمدن فئة أ من 210 ألفا إلى 25 ألف ريال، وفئة ب من 126 ألفا إلى 15 ألفا وفئة ج من 84 ألفا إلى 5 آلاف ريال، فيما تم تخفيض رسوم رخصة ممارسة نشاط السينما المؤقتة بالمدن فئة أ من 105 آلاف ريال إلى 15 ألفا، وفئة ب من 63 ألفا إلى 10 آلاف، وفئة ج من 42 ألفا إلى 5 آلاف.
كما تم تخفيض رخصة تشغيل سينما لكل دار سينما، بالنسبة للسينما الدائمة مدن فئة أ من 21 ألفا إلى 3 آلاف ريال، وفئة ب من 12.6 ألفا إلى 2000 ريال، ومدن فئة ج من 8.4 ألفا إلى 1000 ريال، وبالنسبة للسينما المؤقتة تم تخفيض رسوم التشغيل مدن فئة أ وب وج من 5 آلاف إلى 500 ريال.
وتؤكد القرارات مواصلة هيئة الأفلام تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لصناعة السينما بنمو شباك التذاكر في المملكة، ونسب الإسهامات الاقتصادية للشركات في القطاع ودعم التنوع الثقافي والإبداعي في السينما، إضافة إلى تطوير بيئة تنافسية تشجع على الاستثمار في قطاع السينما وتحسين تجربة المشاهدة للجمهور، ما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد في صناعة السينما على مستوى المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله القحطاني، إن الهيئة تعمل على تحفيز الصناعة السينمائية من خلال تشجيع شركات القطاع الخاص المشغلة لدور السينما في المملكة على تقديم خصومات وعروض ترويجية لجمهور السينما، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الأفلام في المملكة، كما تعمل بشكل مكثف على تعزيز حضور الفيلم السعودي عبر تحفيز عرض الأفلام السعودية في دور السينما المختلفة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن تخفيض المقابل المالي لتراخيص دور السينما ورسوم التذاكر جاء ليكون متوافقًا مع المعدل الدولي، ولدعم شركات دور السينما على الاستدامة والنمو بالقطاع.
يذكر أن هيئة الأفلام ومنذ تأسيسها تتولى مسؤولية تطوير قطاع الأفلام في المملكة؛ لتعزيز الحراك السينمائي من خلال تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية، والتي تتضمن تنمية البنية التحتية والإطار التنظيمي، وتشجيع التمويل والاستثمار، وضمان وصول القطاع للمواهب المحلية وتحفيز الإنتاج المحلي، وجذب الإنتاج العالمي.