دفعة مساعدات غذائية وطبية سعودية بعدة بلدان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة بنين بمحافظة عكار في لبنان، باستقبال 2.4 ألف مريض، قُدمت لهم 6.1 ألف خدمة.
فيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ 159 مستفيدًا خلال الفترة من 3 وحتى 9 إبريل 2024م.
وعلى مستوى المساعدات الغذائية، نفذت المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، مشروع المساعدات الغذائية الطارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجاً في أفغانستان، إذ وزع المشروع خلال العام الماضي 47 ألف سلة غذائية في ولايات كابل، لوجر، لغمان، نورستان، بدخشان، نيمروز، غور، قندهار، هلمند، فراه، ميدان وردك، غزني، خوست، هرات، استفاد منها 284 ألف فرد، بواقع 47.4 ألف أسرة.
كما وزع المركز 10.9 ألف كيلوغرام من التمر للأسر الأكثر احتياجًا في ولايات غوياس، و ماتو غروسو دو سول، و ماتو غروسو، والعاصمة الفيدرالية بالمنطقة الغربية الوسطى من البرازيل، استفاد منها 5.4 ألف فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في البرازيل والدول المجاورة. وفق “أخبار 24”.
وقدم المركز 950 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجاً والنازحة في ولاية سنار بالسودان، استفاد منها 10.3 ألف فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي هناك.
وساعد المركز 350 أسرة من الأكثر ضعفا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات في باكستان، من خلال 350 سلة غذائية في منطقة دير العليا بإقليم خيبر بختون خوا.