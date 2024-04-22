واحات خلابة صنعتها الأمطار بأحضان جبال حائل

شكلت الأمطار التي شهدتها أجزاء من منطقة حائل، لوحة جمالية خاصة كان للأخضر فيها النصيب الأكبر، بواحة ربانية امتزجت فيها الطبيعة بالأمطار.
واحتضنت الجبال أنواعًا عديدة ومتنوعة من الأعشاب ذات الأزهار المتلونة وسط خرير الماء القادم من قمم سلسلة جبال أجا وسلمى بحائل.
وأسرت تلك الطبيعة أنظار الزوار القادمين من المنطقة وخارجها ليقضوا أمتع لحظات الرحلات البرية برفقة الأهل والأصدقاء والمشي لمسافات قصيرة أو طويلة، والتخييم، مع التعرُّف على النباتات المنتشرة فيها، وهم في أوج سعادتهم بوجودهم بتلك الأماكن الطبيعية خلال موسم الربيع الذي اتسم بالأجواء الجميلة المعتدلة.
وفق “أخبار 24”.