إيقاف ممارِسة صحية وإغلاق عيادة مخالِفة بالأحساء

أوقفت وزارة الصحة، وافدة تعمل ممارِسة صحية بمجمع طبي متخصص، عن ممارَسة المهنة الصحية لمدة 4 أشهر، لقيامها بعمل في تخصص لم تحصل عليه، وقيامها بالإعلانات المستمرة ذات الطابع التجاري بطريقة غير مبنية على أسس علمية، حيث جرى إصدار مخالفة تجاوز تخصص ومخالفة إعلان بحقها.
كما جرى إغلاق مجمع طبي خاص للأسنان “تحفظياً” في الأحساء، بعد رصد مخالفات جسيمة شملت تمكين ممارسين من القيام بأعمال تتجاوز اختصاصهم الطبي، وكذلك السماح لممارسين بالعمل من دون ترخيص مزاولة مهنة.
وأُحيل المخالفون للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقهم، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
وأكدت أن إشهار الرخص في أماكن تقديم الخدمة حق من حقوق المرضى، والابتعاد عن مدعي الطب والأماكن غير المخصصة لتقديم الخدمات الصحية.
كما أهابت الوزارة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، حاثة عامة المجتمع بأخذ الخدمات الصحية من المنشآت والأشخاص المرخصين. وفق “أخبار 24”.
وتجري فرق الالتزام بوزارة الصحة جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة وصون شرف مهنة الطب.