سعد الشهري: هدفنا الصدارة في مواجهة العراق

أكد سعد الشهري، المدير الفني للأخضر الأولمبي على هدفه في تحقيق صدارة المجموعة والفوز على المنتخب العراقي في كأس آسيا تحت 23 عامًا.
ويلعب المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيره العراق اليوم الإثنين في ثالث جولات الدور الأول لكأس آسيا تحت 23 عامًا، المُقامة في قطر والمؤهلة لدورة باريس 2024.
وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي أنه يثق في قدرات وامكانيات جميع اللاعبين، مشددًا على ضرورة انتزاع الصدارة في المجموعة
وأشار إلى أنه قد قام بتدوير اللاعبين بعد التقدم بنتيجة كبيرة أمام تايلاند، موضحًا أنه من الوارد أن يقوم بذلك في مواجهة العراق غدًا. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته متمنيًا أن يظهر لاعبو المنتخب الأولمبي بنفس المستوى المميز الذي ظهروا عليه في مواجهة تايلاند.
ويتصدر أخضر الأولمبي مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز على كل من طاجيكستان وتايلاند.