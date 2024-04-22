عبدالرحمن غريب يحتفل بزفافه

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احتفل عبدالرحمن غريب، لاعب فريق الكرة الأول بنادي النصر والمنتخب الوطني السعودي، بحفل زفافه اليوم الأحد.
وقام حساب نادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس” بنشر صورة لعبدالرحمن غريب من حفل زفافه وتهنئة اللاعب بهذه المناسبة.
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