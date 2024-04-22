أزمة سياسية تمنع نهضة بركان من خوض مواجهة اتحاد الجزائر

لم ينزل لاعبو نهضة بركان المغربي الى أرض ملعب “5 جويلية” في العاصمة الجزائرية لمواجهة مضيفه اتحاد العاصمة، حامل اللقب، لخوض ذهاب الدوري نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
واعترض الفريق المغربي على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية، لتضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وحضر النادي المغربي الى ملعب ” 5جويلية” لكنه بقي في غرفة تغيير الملابس حتى مرور موعد بداية اللقاء المقررة في الساعة 20:00 (19:00 ت غ) بينما دخل اتحاد العاصمة الميدان، بحسب الإذاعة الجزائرية.
وصرح المدير الرياضي لاتحاد العاصمة توفيق قريشي لنفس الإذاعة أن “اللقاء لن يجرى”، مشيرا إلى ان الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه “طلب عدم دخول لاعبيه إلى الميدان لأن المباراة لن تلعب”.
وأكد رئيس الفريق البرتقالي حكيم بن عبد الله لوسائل إعلام مغربية انه اخبر مسؤولي الاتحاد الافريقي: “رفضه أي نقاش في الموضوع، لا مباراة بدون القميص الذي عليه الخريطة الكاملة للمملكة المغربية”. وفق “سبورت 24”.
وقبل ساعات من انطلاق المباراة راسل الاتحاد الافريقي نظيره الجزائري من اجل السماح لنهضة بركان باستعادة قميصه واللعب به، بعد طعن الجزائريين في قرار سابق من لجنة الاندية الافريقية التي أكدت ان قميص بركان معتمد وسبق له اللعب به خلال الأدوار السابقة من المسابقة.
وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف “أعمال عدائية” ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية.
وبرر الطرف الجزائري رفضه بأن الفريق المغربي يضع خريطة لا تتوافق مع خرائط الأمم المتحدة.
وعرضت القنوات الناقلة للمباراة صوراً من غرفة ملابس الفريق المغربي بقمصان بيضاء لا تتضمن الخريطة، وأشارت العديد من المصادر الى ان الاتحاد الجزائري قام بتأمينها.