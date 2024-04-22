“تاسي” أحمر بتداولات 8.9 مليار ريال

أغلق مؤشر السوق جلسة (الإثنين) على تراجع بنسبة 0.1% عند 12509 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.9 مليار ريال.
وتصدر سهما الكابلات السعودية، والخليج للتدريب، التراجعات بنسبة 5% عند 75 ريالا، و31.50 ريال، على التوالي، فيما تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 78.60 ريال.
بينما أغلق سهم كابلات الرياض، عند 94.10 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين، فيما سجل سهم سابك للمغذيات، أدنى سعر منذ نحو 3 سنوات، عند 110.80 ريال (- 3 %)، وسط تداولات قاربت المليون سهم، لتصل خسائر السهم منذ بداية العام الجاري إلى نحو 20%.
في المقابل، تصدرت أسهم تكافل الراجحي، وليفا، والخليجية العامة، ارتفاعات اليوم بنسب تراوح بين 9 و10%.
وارتفع سهم أرامكو، بأقل من 1% عند 30.15 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 12 مليون سهم، فيما صعد سهم رعاية، بنسبة 2% عند 191.20 ريال، عقب إعلان الشركة توزيعات نقدية على المساهمين. وفق “أخبار 24”.
كما سجل سهم أكوا باور، أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 457.40 ريال، لتصل مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري إلى نحو 80 %.