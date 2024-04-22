القتل لمواطن خان الوطن وبايع تنظيماً إرهابياً

نفذت وزارة الداخلية حُكم القتل بالمواطن عبدالرحمن بن ساير بن عبدالله الشمري، لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجاً إرهابياً يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الخائن عبدالرحمن الشمري، خان الوطن، وبايع زعيم تنظيم إرهابي، حيث ذهب إلى مناطق القتال وانضم لكيان إرهابي وتولى منصباً قيادياً فيه.
وأضافت: “شارك الإرهابي الشمري في أعماله القتالية، وقام بتمويل الإرهاب، وكذلك الأعمال الإرهابية”.
وذكر البيان، أن النيابة العامة وجهت الاتهام للخائن الشمري بعد استكمال التحقيقات معه، بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، حيث أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا. وفق “أخبار 24”.
ونفذ حكم القتل بالمذكور اليوم الاثنين بمنطقة الرياض، وتؤكد وزارة الداخلية بالحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعاً لغيره.