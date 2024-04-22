مُسابقة لأجمل صورة وفيديو لبيئة السعودية

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حساب “مبادرة التوعية البيئية”، مسابقة تنافسية لهواة التصوير لاختيار أجمل صورة أو فيديو لبيئة المملكة المحلية؛ بهدف تعزيز مساهمة الفن في رفع مستوى الوعي البيئي، إلى جانب إشراك أفراد المجتمع في صناعة ونشر المحتوى التوعوي.
وكشفت الوزارة أن المسابقة تأتي تزامنًا مع انطلاق “أسبوع البيئة 2024” الذي تنظمه خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 5 مايو 2024م، تحت شعار “تعرف بيئتك؟”، وتستهدف هواة التصوير في مناطق المملكة كافة، لمشاركة إبداعاتهم المميزة في تصوير بيئتهم المحلية، عبر الصور الفوتوغرافية، أو الفيديوهات، أو الأفلام؛ للفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى “100” ألف ريال، حيث يتم تحديد الفائزين بالمراكز الأولى من قِبل لجنة تحكيم متخصصة.
وأوضحت أن شروط المسابقة تنحصر في أن يكون المشارِك مالِكًا لحقوقها، وألا تكون الصورة المشارِكة قد فازت بجوائز في مسابقات سابقة، كما يشترط أن تكون لقطات الصور للبيئة المحلية للمملكة، منوّهة إلى أن الوزارة لديها الحق في استخدام الصور المشارِكة بالمسابقة، في المعارض والمؤتمرات، أو عبر حساباتها الرسمية، مع حفظ الحقوق الأدبية لصاحب العمل. وفق “أخبار 24”.
وحدّدت الوزارة آخر موعد لاستقبال مشاركات المتسابقين، بالساعة الثانية عشرة منتصف ليل 27 أبريل 2024م، إضافةً إلى أن المُبادرة أطلقتها الوزارة؛ بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه القضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على الموارد الطبيعية للمملكة، وذلك من خلال نشر السلوكيات الداعمة لاستدامة البيئة وسط مختلف أفراد وفئات المجتمع.