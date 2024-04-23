هدف ماني في الفيحاء الأجمل بالجولة 28 من روشن

حصد السنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر، جائزة أفضل هدف في الجولة 28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تجاوزه الثنائي صالح العمري لاعب الاتحاد وفاشون ساكالا لاعب الفيحاء خلال الاستفتاء الذي أطلقته رابطة الدوري عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إكس” والمعروف سابقاً بـ”تويتر”.
وحقق هدف ماني في شباك الفيحاء 55.5 % من اجمالي الأصوات التي شاركت في الاستفتاء بعدما حقق الهدف الذي سجله صالح العمري في شباك الحزم على 28.3% من الأصوات مقابل 16.4% من الأصوات ذهبت لترشيح هدف فاشون ساكالا لاعب الفيحاء في شباك النصر. وفق “سبورت 24”.
ويتصدر الهلال سلم ترتيب فرق الدوري بـ77 نقطة، بينما يأتي النصر في الوصافة بـ68 نقطة.