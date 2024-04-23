44 % حصة الطيران منخفض التكلفة في السوق المحلية

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن شركات الطيران منخفضة التكلفة قادت حركة النمو بين عامي 2019 و2023، مما أدى إلى زيادة حصتها في السوق المحلية من 27% إلى 44%، فيما تضاعفت حصتها على الصعيد الدولي من 16% إلى 32%، ما يظهر قدرة المنافسة على تعزيز النمو، وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين.
وأشار إلى أن أعداد المسافرين في المملكة العام الماضي، زادت بنسبة 26% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 112 مليون مسافر، متجاوزة أرقام عام 2019 بنسبة 8%، وزادت الحركة الجوية في يناير وفبراير من هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، كما ارتفع أداء الربط الجوي بشكل ملحوظ، إذ زاد معدل الربط الجوي إلى ما يقرب من 150 وجهة.
وأوضح الدعيلج خلال مشاركته في مؤتمر “نمو اقتصاديات شركات الطيران” الذي نظمته شركة “AVILEASE” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في إعادة رسم مستقبل قطاع الطيران، مرتكزة على مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تسعى للتأكيد على دور المملكة الرائد في مجال الطيران بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال تمكين استثمارات بقيمة 100 مليار دولار والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تتضمن خطة شاملة للارتقاء بخدمات المطارات وشركات الطيران، وجعل المملكة مركزًا رائدًا للشحن والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة سعة مطار أبها ثلاثة أضعاف ليستوعب 10 ملايين مسافر بحلول عام 2030 ، مؤكدا أن المطار تلقّى بالفعل طلبات من 100 شركة مهتمة بالمشاركة في هذا المشروع.
ولفت إلى أن قطاع الطيران حقق تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الاستراتيجية، سواءً من حيث البنية التحتية وأداء منظومة الطيران ككل من خلال عدة مبادرات أطلقتها الهيئة، واستثمارات ضخمة للمستثمرين والموردين والمشغلين في مجال الطيران العالمي ومنها: إنشاء شركة طيران الرياض، وإطلاق المخطط الرئيس لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض لخدمة نحو 100 مليون مسافر بحلول 2030، وافتتاح مطار البحر الأحمر الدولي، إضافة إلى توسعة المطارات في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى افتتاح المنطقة اللوجستية الخاصة المتكاملة بالرياض في أكتوبر 2022، حيث تعد شركة Apple المستثمر الرئيس بها، وإطلاق البرنامج الوطني للربط الجوي لدعم قطاعات السياحة والسفر في المملكة، وتنفيذ استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة والنقل الجوي المتقدم، بمشاركة الخطوط السعودية، ونيوم، علاوة على إجراء توسعات كبيرة من قبل شركة طائرات الهليكوبتر. وفق “أخبار 24”.
وفي ختام حديثه سلط الدعيلج الضوء على الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز الشفافية والمنافسة، ودعم النمو والابتكار، إذ أصدرت في أكتوبر 2023 اللوائح الاقتصادية التي ستحقق لقطاع الطيران الاستفادة المثلى من الموارد والاستثمار والاستدامة المالية، والتي تأتي تماشيًا مع مجموعة أوسع من لوائح حماية حقوق المسافرين والسلامة والاستدامة البيئية، لضمان نمو متوازن ومستدام لقطاع الطيران في المملكة.