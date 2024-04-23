تطوير عيادات الطب الشرعي لفحص الاعتداءات الجنسية

وضعت وزارة الصحة في أجندتها لعام 2024 عدة مشاريع لتطوير منظومة الطب الشرعي، من أبرزها مشروع لرفع كفاءة عيادات الطب الشرعي لفحص الاعتداءات الجنسية، من خلال تزويد 20 عيادة للطب الشرعي بالتجهيزات الأساسية الضرورية الحديثة.
وبحسب خطة أعمال ومشتريات الوزارة لعام 2024 تنوي الوزارة تنفيذ مشروع آخر لإحلال وتطوير البنية التحتية لمراكز الطب الشرعي بالمملكة لحوكمة التقارير الطبية الشرعية من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعاملين بـ20 مركزا من مراكز خدمات الطب الشرعي.
وفي مشروع ثالث تسعى الوزارة لتجهيز معمل تشريح باثولوجي متكامل في 14 مركز طب شرعي تشمل المراكز الكبيرة، من خلال إنشاء وتجهيز مختبرات متخصصة بالتشريح النسيجي بجودة وكفاءة عالية. وفق “أخبار 24”.
ومن المشاريع الموجهة لتطوير منظومة الطب الشرعي، مشروع لتزويد مراكز الطب الشرعي بنظام الضغط السالب بالمشارح لمنع انتشار العدوى، ومشروع آخر لاستحداث وحدتين طرفيتين لخدمات الطب الشرعي.